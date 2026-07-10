Песков: Разговор Путина и Трампа может состояться и без подготовки

По его словам, для разговора глав государств «особой подготовки не требуется».

«Как только, собственно, будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведён», — цитирует представителя Кремля RT.

Ранее Песков заявил, что обещанный Трампом телефонный разговор с Путиным 8 июля так и не состоялся, сообщает Ura.ru.

