Песков: Разговор Путина и Трампа может состояться и без подготовки
10 июля 202614:29
Алексей Филимонов
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в последний раз разговаривали по телефону 4 июля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, для разговора глав государств «особой подготовки не требуется».
«Как только, собственно, будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведён», — цитирует представителя Кремля RT.
Ранее Песков заявил, что обещанный Трампом телефонный разговор с Путиным 8 июля так и не состоялся, сообщает Ura.ru.
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