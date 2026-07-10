Маленьким детям нельзя «залипать» на одной активности, им нужно постоянное переключение внимания, это же касается и использования гаджетов. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

Минпросвещения опубликовало нормы по использованию гаджетов детьми. Ведомство рекомендует дифференцировать нормы в зависимости от возраста ребенка. Так, например, для детей 2-3 лет рекомендуемое время использования различных устройств не должно превышать 20 минут в день. Панфилова отметила, что важно переключать ребенка на физическую активность.

«Чем меньше ребенок, тем больше ему нужно переключаться между разными активностями. Потому что когда он погружается в какой-то один вид деятельности, например, часами катает машинку, – это не очень хорошо для психики, она перегружается. Гаджеты – это нагрузка на глаза. Так что родителям надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы даже после просмотра одного мультика. Потому что разрядка у психики идет через периферию – руки-ноги», - рассказала она.