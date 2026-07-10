«Не передавить»: Как родителям контролировать время ребенка с гаджетами
Наталья Панфилова заявила НСН, что ребенку необходимо переключаться на другое занятие, иначе психика перегружается.
Маленьким детям нельзя «залипать» на одной активности, им нужно постоянное переключение внимания, это же касается и использования гаджетов. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.
Минпросвещения опубликовало нормы по использованию гаджетов детьми. Ведомство рекомендует дифференцировать нормы в зависимости от возраста ребенка. Так, например, для детей 2-3 лет рекомендуемое время использования различных устройств не должно превышать 20 минут в день. Панфилова отметила, что важно переключать ребенка на физическую активность.
«Чем меньше ребенок, тем больше ему нужно переключаться между разными активностями. Потому что когда он погружается в какой-то один вид деятельности, например, часами катает машинку, – это не очень хорошо для психики, она перегружается. Гаджеты – это нагрузка на глаза. Так что родителям надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы даже после просмотра одного мультика. Потому что разрядка у психики идет через периферию – руки-ноги», - рассказала она.
Что касается подростков, то Панфилова порекомендовала чаще интересоваться интересами и желаниями ребенка, а также поменьше давить.
«Ущемление начинается тогда, когда подросток переключается на занятия, которые ему неинтересны. Подростки очень требовательные. Если есть опыт только навязывания, то у ребенка будет очень много сопротивления. А если все-таки родители находят компромиссы со своими детьми, разрешают мальчишке поиграть в футбол, то с ребенком будет контакт. Поэтому нужно начинать интересоваться у подростка, чего ему хочется, чем раньше, тем лучше. Иногда родитель может пролоббировать какое-то занятие, но потом совершенно не поинтересоваться, понравилось ли ребенку. Иногда не хватает терпения дослушать мнение ребенка до конца», - подытожила она.
Ранее биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер заявила НСН, что популярность гаджетов – одна из ключевых причин возникновения ожирения у детей.
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