Россиян предупредили об опасности электронных новогодних открыток
Эксперты предупреждают о фальшивых новогодних открытках, сообщает RT.
В преддверии праздничного сезона резко возрастает активность кибермошенников, которые рассылают фишинговые письма под видом поздравительных открыток. Как заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, безобидная на первый взгляд электронная открытка может оказаться «троянским конем». Цель злоумышленников — заставить пользователя открыть вредоносное вложение, которое предоставит им доступ к конфиденциальной информации: от паролей до данных банковских приложений.
Эксперт рекомендует проявлять бдительность и игнорировать сообщения от незнакомцев. Ключевая мера безопасности — внимательно проверять адрес электронной почты или номер телефона отправителя.
Опасные файлы маскируют под изображения, анимации или видео, но на самом деле в них содержатся программы для кражи данных, установки скрытого доступа, перехвата переписки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
