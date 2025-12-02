МВД пресекло хищение мошенниками более 222 млн рублей в ноябре
Правоохранители в ноябре предотвратили хищение дистанционными мошенниками свыше 222 млн рублей. Об этом заявило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Отмечается, что сотрудники УБК МВД вместе с коллегами из регионов предотвратили мошеннические преступления в отношении 638 россиян.
«Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 222 145 000 рублей», - указано в сообщении.
При этом силовики задержали 69 курьеров, которые причастны к транспортировке похищенных денег.
Ранее в МВД предупредили о мошенничестве в игре Roblox через видео, якобы ограниченные предложения, фейковые раздачи и продажи, пишет 360.ru.
