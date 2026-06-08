Правительство направит на помощь людям с сахарным диабетом пять млрд рублей

Правительство РФ направит на помощь людям с сахарным диабетом почти пять млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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В ходе оперативного совещания он указал, что деньги предназначены для обеспечения пациентов «систем непрерывного мониторинга глюкозы». Их получат более 50 тысяч детей и десятки тысяч беременных женщин.

«Чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови и, конечно, вовремя реагировать на колебания», - подчеркнул глава кабмина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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