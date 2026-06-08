Правительство направит на помощь людям с сахарным диабетом пять млрд рублей
Правительство РФ направит на помощь людям с сахарным диабетом почти пять млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В ходе оперативного совещания он указал, что деньги предназначены для обеспечения пациентов «систем непрерывного мониторинга глюкозы». Их получат более 50 тысяч детей и десятки тысяч беременных женщин.
«Чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови и, конечно, вовремя реагировать на колебания», - подчеркнул глава кабмина.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Частный самолет разбился в Доминикане при заходе на экстренную посадку
- Инструмент для умелых рук: Почему развитие нейросетей не лишит дизайнеров работы
- Правительство направит на помощь людям с сахарным диабетом пять млрд рублей
- Пушной призвал музыкантов не паниковать из-за ИИ
- Лавров: США не проявляют интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа
- Песков: Власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита в Крыму
- Булыкин назвал своих фаворитов на ЧМ-2026
- Москвичам пообещали более теплые зимы
- Россиянам объяснили, как правильно выбрасывать документы с персональными данными
- Лавров: О перспективах переговоров по Украине сейчас трудно говорить