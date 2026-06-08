Частный самолет разбился в Доминикане при заходе на экстренную посадку
Частный самолёт Gulfstream G200 разбился в Доминикане при заходе на экстренную посадку. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что воздушное судно, зарегистрированное на американскую компанию, выполняло чартерный рейс из Пуэрто-Рико в Остин (США). Посадка в Доминикане предназначалась для дозаправки.
Через несколько минут после взлёта пилоты сообщили, что экстренно возвращаются из-за технической проблемы. При посадке у самолёта оторвались двигатели, после чего начался пожар. Оба пилота погибли.
Ранее учебный самолёт ВВС T-38 Talon II потерпел крушение в США, два пилота благополучно катапультировались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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