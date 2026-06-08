Частный самолет разбился в Доминикане при заходе на экстренную посадку

Частный самолёт Gulfstream G200 разбился в Доминикане при заходе на экстренную посадку. Об этом сообщает Daily Mail.

На юге Англии разбился вертолет британских ВМС

Уточняется, что воздушное судно, зарегистрированное на американскую компанию, выполняло чартерный рейс из Пуэрто-Рико в Остин (США). Посадка в Доминикане предназначалась для дозаправки.

Через несколько минут после взлёта пилоты сообщили, что экстренно возвращаются из-за технической проблемы. При посадке у самолёта оторвались двигатели, после чего начался пожар. Оба пилота погибли.

Ранее учебный самолёт ВВС T-38 Talon II потерпел крушение в США, два пилота благополучно катапультировались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / TASS
ТЕГИ:ДоминиканаКрушениеКрушение Самолёта

Горячие новости

Все новости

партнеры