Россиян предупредили о возможном уменьшении привычных упаковок продуктов

Наибольшему риску шринкфляции, то есть уменьшению объёма товара при сохранении цены, подвержены упаковки шоколада, кофе, чая и масла. Об этом сайту aif.ru заявил доцент Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин.

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По его мнению, в 2025 году возможное сокращение составит 10-20%, например, «с 200 грамм до 170 грамм».

Также Балынин указал, что производители могут сохранить и уже ставшие привычными упаковки, увеличив при этом их стоимость.

«Это может запутать покупателя», – добавил эксперт, призвав россиян вместе с составом и датой изготовления проверять ещё и массу товара.

Ранее Балынин заявил, что желательно покупать продукты не более чем на два месяца вперёд, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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