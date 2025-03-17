Россиян предупредили о возможном уменьшении привычных упаковок продуктов

По его мнению, в 2025 году возможное сокращение составит 10-20%, например, «с 200 грамм до 170 грамм».

Также Балынин указал, что производители могут сохранить и уже ставшие привычными упаковки, увеличив при этом их стоимость.

«Это может запутать покупателя», – добавил эксперт, призвав россиян вместе с составом и датой изготовления проверять ещё и массу товара.

Ранее Балынин заявил, что желательно покупать продукты не более чем на два месяца вперёд, сообщает RT.

