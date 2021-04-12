Россиян предупредили о возможном появлении комаров весной

По данным ученого, когда закончатся ночные заморозки, появятся места, где смогут развиваться личинки комаров. Взрослые комары появляются за две недели. Эксперт отметил, что пока держатся ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит.

«Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше», – считает Марьинский.

Если лето будет сухое, то разводиться комарам будет негде, и к середине лета их численность упадет, отметил эксперт.

Ученые из Китая прогнозируют к 2100 году катастрофические климатические изменения, которые коснутся стран Северного полушария планеты, в том числе России. Итоги их исследования опубликованы на портале Phys.org.

По данным экспертов, из-за глобального потепления лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее.

