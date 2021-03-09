Китайские ученые предрекли России катастрофически долгое лето

Ученые из Китая прогнозируют к 2100 году катастрофические климатические изменения, которые коснутся стран Северного полушария планеты, в том числе России. Итоги их исследования опубликованы на портале Phys.org.

По данным экспертов, из-за глобального потепления лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее. Если не предпринять мер по смягчению последствий изменения климата, через 80 лет продолжительность летнего сезона составит около полугода.

Как отмечают ученые, лето в период с 1952 по 2011 год в среднем увеличилось с 78 до 95 дней, при этом зима сократилась с 76 до 73 дней. Такая тенденция грозит сокращением зимы до двух месяцев к 2100 году.

Исследователи считают, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья. В частности, изменения маршрутов и сроков миграции птиц, а также цветение растений в необычный период могут привести к нарушениям в природных сообществах.

Кроме того, смена сезонов негативно отразится на сельском хозяйстве, снизив урожайность. Также ученые полагают, что комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания и распространиться на севере.

