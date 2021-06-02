Более 1 млн детей из неполных семей получат социальные выплаты

Порядка 1,2 миллиона детей, которых воспитывает один родитель, получат социальные выплаты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента РФ с правительством.

Новая выплата на детей из неполных нуждающихся семей россияне начнут получать с 1 июля. Она полагается на детей от 8 до 17 лет.

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По словам Голиковой, в текущем году на эти цели планируется направить 45,5 миллиарда рублей, в 2022 -2023 годах - более 90 миллиардов.

В России на данный момент 767 тысяч детей, которые воспитываются одним родителем, но среди них есть 70 тысяч, у которых умерли оба родителя и которых воспитывают опекуны или близкие родственники, заявила вице-премьер.

Голикова попросила главу государства включить эту категорию в получатели выплаты, так как «они еще более нуждающиеся».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ДетиТатьяна Голикова
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