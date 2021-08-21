Кинолог перечислил правила поведения при встрече с бродячими собаками
Встретив бродячую собаку или целую стаю животных, необходимо сразу же обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить псов, которых позже поместят в приют. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА «Новости» .
По словам эксперта, кормить собак и обустраивать будки для них нельзя: животные привыкнут к этой территории, станут считать ее своей и начнут нападать на чужаков.
«Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий», — подчеркнул Голубев.
Эксперт отметил, что лучше всего добиться отлова собаки и помещения в приют, где у животного появится место жительства и еда. Кроме того, справиться с проблемой бродячих собак позволяет программа, предусматривающая отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат псов.
«Не оставляя ситуацию с нахождением безнадзорных животных без внимания, вы не только помогаете животному, вы также помогаете обезопасить общество от возможной агрессии со стороны бездомных стай», — заключил кинолог.
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