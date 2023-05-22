Россиян предупредили о штрафах за срыв сирени в парках
За срыв или обламывание растений, которые растут в парках и на чужих территориях, в России предусмотрен штраф от 3500 до 4000 рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Если кустарник, например куст сирени, при этом уничтожен, то штраф может быть увеличен до 4500 рублей.
За повторное правонарушение в течение года нарушителю грозит уже уголовное наказание по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»), отмечает издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru