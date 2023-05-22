Россиян предупредили о штрафах за срыв сирени в парках

За срыв или обламывание растений, которые растут в парках и на чужих территориях, в России предусмотрен штраф от 3500 до 4000 рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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Если кустарник, например куст сирени, при этом уничтожен, то штраф может быть увеличен до 4500 рублей.

За повторное правонарушение в течение года нарушителю грозит уже уголовное наказание по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»), отмечает издание.

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ФОТО: РИА Новости
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