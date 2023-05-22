Россиян предупредили о штрафах за срыв сирени в парках

Если кустарник, например куст сирени, при этом уничтожен, то штраф может быть увеличен до 4500 рублей.

За повторное правонарушение в течение года нарушителю грозит уже уголовное наказание по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»), отмечает издание.

Ранее синоптики опровергли информацию о том, что лето 2023 года станет самым жарким за 150 лет, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

