«Больше дождей!»: Синоптик Леус рассказал, когда в Москву вернется тепло

Ведущий специалист центра «Фобос» заявил в эфире НСН, что столичное похолодание затронет только выходные, в понедельник температура вновь начнет повышаться. 

В Москву пришло непродолжительное похолодание, но в начале недели столбики термометров вновь перейдут отметку в 20 градусов, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН.

«Похолодание будет непродолжительным в столичном регионе. Сегодня и завтра температура будет на один-два градуса ниже климатической нормы. В понедельник днем в столице вновь будет около 20 градусов, в последующие дни температура будет постепенно повышаться. Вторник и среда – до 22 градусов, в четверг – 22-24 градуса тепла, что уже немного выше, чем должно быть в последние дни мая. На выходных ливни с грозами не ожидаются, но дожди пройдут, они будут носить кратковременный и локальный характер», - отметил он.

При этом синоптик предупредил москвичей, что май завершится более дождливой погодой, хотя новых волн похолодания не ожидается.

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«Вероятно, это будет последняя интенсивная холодная волна до конца последнего весеннего месяца. Не исключено, что в последние три-четыре дня мая мы опять увидим на термометрах отметку +25 градусов. К этому стоит добавить, что последняя декада мая будет более дождливой. У нас на текущий момент только 10% от положенного в Москве выпало по осадкам. Будет больше дождей, что хорошо, для растений полезно, воздух очистится, пожарная опасность понизится», - рассказал собеседник НСН.

Леус также отметил, что предстоящие выходные не принесут хорошей погоды туристам в Сочи, «температура там ниже нормы, море пока холодное, в воскресенье дожди будут идти практически весь день».

Прошлая пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года, 12 мая воздух в столице прогрелся до плюс 21,2 градуса. Ранее самым теплым днем в 2023 году было 24 апреля, тогда температура воздуха держалась в пределах 21,1 градуса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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