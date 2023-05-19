«Больше дождей!»: Синоптик Леус рассказал, когда в Москву вернется тепло

В Москву пришло непродолжительное похолодание, но в начале недели столбики термометров вновь перейдут отметку в 20 градусов, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН.

«Похолодание будет непродолжительным в столичном регионе. Сегодня и завтра температура будет на один-два градуса ниже климатической нормы. В понедельник днем в столице вновь будет около 20 градусов, в последующие дни температура будет постепенно повышаться. Вторник и среда – до 22 градусов, в четверг – 22-24 градуса тепла, что уже немного выше, чем должно быть в последние дни мая. На выходных ливни с грозами не ожидаются, но дожди пройдут, они будут носить кратковременный и локальный характер», - отметил он.

При этом синоптик предупредил москвичей, что май завершится более дождливой погодой, хотя новых волн похолодания не ожидается.