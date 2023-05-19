«Больше дождей!»: Синоптик Леус рассказал, когда в Москву вернется тепло
Ведущий специалист центра «Фобос» заявил в эфире НСН, что столичное похолодание затронет только выходные, в понедельник температура вновь начнет повышаться.
В Москву пришло непродолжительное похолодание, но в начале недели столбики термометров вновь перейдут отметку в 20 градусов, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН.
«Похолодание будет непродолжительным в столичном регионе. Сегодня и завтра температура будет на один-два градуса ниже климатической нормы. В понедельник днем в столице вновь будет около 20 градусов, в последующие дни температура будет постепенно повышаться. Вторник и среда – до 22 градусов, в четверг – 22-24 градуса тепла, что уже немного выше, чем должно быть в последние дни мая. На выходных ливни с грозами не ожидаются, но дожди пройдут, они будут носить кратковременный и локальный характер», - отметил он.
При этом синоптик предупредил москвичей, что май завершится более дождливой погодой, хотя новых волн похолодания не ожидается.
«Вероятно, это будет последняя интенсивная холодная волна до конца последнего весеннего месяца. Не исключено, что в последние три-четыре дня мая мы опять увидим на термометрах отметку +25 градусов. К этому стоит добавить, что последняя декада мая будет более дождливой. У нас на текущий момент только 10% от положенного в Москве выпало по осадкам. Будет больше дождей, что хорошо, для растений полезно, воздух очистится, пожарная опасность понизится», - рассказал собеседник НСН.
Леус также отметил, что предстоящие выходные не принесут хорошей погоды туристам в Сочи, «температура там ниже нормы, море пока холодное, в воскресенье дожди будут идти практически весь день».
Прошлая пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года, 12 мая воздух в столице прогрелся до плюс 21,2 градуса. Ранее самым теплым днем в 2023 году было 24 апреля, тогда температура воздуха держалась в пределах 21,1 градуса, передает «Радиоточка НСН».
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