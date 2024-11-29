Россиян предупредили о штрафах за грязные номера

По ее словам, за нарушение можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако если выяснится, что номера были загрязнены специально, размер штрафа может составить до 5 000 рублей, также по закону водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

Кроме того, добавила Билялова, от 5 000 до 10 000 рублей придется заплатить, если от колес на дорогу отлетают куски грязи.

Ранее член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что повышение штрафов для российских водителей обусловлено накопленной за несколько лет инфляцией, некоторые штрафы не меняли с 2007 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

