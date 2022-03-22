Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь на 10-20%

Мобильная связь в России станет дороже, на фоне вызванного ситуацией на Украине кризиса стоимость тарифных планов может вырасти на 10-20%. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на опрошенных агентством экспертов.

«Должны быть выше!» Аналитик счел незначительным рост цен на мобильную связь

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сотовая связь подорожает в конце марта - начале апреля, в среднем цены вырастут на 10%, но не для всех абонентов в РФ.

«У нас очень дешевая связь, и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2-2,5 раза. Поэтому повышать есть куда», — считает эксперт.

В свою очередь, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что тарифы могут вырасти во второй половине года, «если ситуация с военной операцией не улучшится». Эксперт напомнил, что все сети GSM, 3G, LTE используют импортное оборудование.

По мнению аналитика «Райффайзенбанка» Сергея Либина, в стране сложилась нестандартная ситуация, и непонятно, как поведут себя операторы в новых условиях. Цены могут повысить в начале следующего года, в соответствии с ранее установившимся порядком пересмотра тарифов.

Операторы связи Tele2, МТС, «Билайн» и «Мегафон» отказались от комментариев.

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ФОТО: РИА Новости
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