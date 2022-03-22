Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь на 10-20%

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сотовая связь подорожает в конце марта - начале апреля, в среднем цены вырастут на 10%, но не для всех абонентов в РФ.

«У нас очень дешевая связь, и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2-2,5 раза. Поэтому повышать есть куда», — считает эксперт.

В свою очередь, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что тарифы могут вырасти во второй половине года, «если ситуация с военной операцией не улучшится». Эксперт напомнил, что все сети GSM, 3G, LTE используют импортное оборудование.

По мнению аналитика «Райффайзенбанка» Сергея Либина, в стране сложилась нестандартная ситуация, и непонятно, как поведут себя операторы в новых условиях. Цены могут повысить в начале следующего года, в соответствии с ранее установившимся порядком пересмотра тарифов.

Операторы связи Tele2, МТС, «Билайн» и «Мегафон» отказались от комментариев.

