Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь на 10-20%
Мобильная связь в России станет дороже, на фоне вызванного ситуацией на Украине кризиса стоимость тарифных планов может вырасти на 10-20%. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на опрошенных агентством экспертов.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сотовая связь подорожает в конце марта - начале апреля, в среднем цены вырастут на 10%, но не для всех абонентов в РФ.
«У нас очень дешевая связь, и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2-2,5 раза. Поэтому повышать есть куда», — считает эксперт.
В свою очередь, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что тарифы могут вырасти во второй половине года, «если ситуация с военной операцией не улучшится». Эксперт напомнил, что все сети GSM, 3G, LTE используют импортное оборудование.
По мнению аналитика «Райффайзенбанка» Сергея Либина, в стране сложилась нестандартная ситуация, и непонятно, как поведут себя операторы в новых условиях. Цены могут повысить в начале следующего года, в соответствии с ранее установившимся порядком пересмотра тарифов.
Операторы связи Tele2, МТС, «Билайн» и «Мегафон» отказались от комментариев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- СМИ: В Гибралтаре арестовали суперъяхту российского миллиардера
- Российские военные рассказали о ликвидации двух украинских штурмовиков под Черниговом
- В Кузбассе эвакуируют горняков шахты «Листвяжная» из-за инцидента с вентиляцией
- Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь на 10-20%
- Российское посольство назвало ложью сообщения о «фильтрационных лагерях» в Мариуполе
- Босния и Герцеговина отказалась вводить санкции против России
- Зеленский рассказал о совете спецслужб покинуть Украину в течение трех дней
- «Нафтогаз»: транзит российского газа будет продолжен
- СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров рухнувшего в КНР Boeing
- Зеленский: Готов обсуждать с Путиным Крым и Донбасс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru