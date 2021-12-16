Россиян предупредили о резком похолодании до -35 °C

Гидрометцентр предупредил россиян об аномально холодной погоде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя ведомства Роман Вильфанд.

«На Николу Зимнего»: Москвичей предупредили о последнем сильном снегопаде

В Центральном федеральном округе (ЦФО) с 21 по 25 декабря столбик термометра может опуститься до 26-35 градусов мороза. Днём температура будет держаться на уровне 15-21 градуса ниже нуля.

Вильфанд предупредил, что россиянам нужно «морально подготовиться» к сильному температурному перепаду. До 21 декабря будет очень теплая погода, на 4-6 градусов выше нормы.

Ранее в Метеобюро предупредили москвичей 19 декабря.

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ФОТО: pixabay.com
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