«На Николу Зимнего»: Москвичей предупредили о последнем сильном снегопаде

Она также сообщила, что похолодание в регионе начнется в субботу, во вторник ожидается уже от 17 до 22 градусов, а в середине следующей недели в Москву могут прийти 28-градусные морозы.

Со своей стороны, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что «в середине следующей недели мы достигнем дна холодного, морозного колодца и окажемся в самом ядре арктического мешка, в котором будем пребывать достаточно долгое время».

«Мы будем находиться в аномально морозных воздушных массах чуть ли не до 12 января. Это будет самый холодный период этой зимой. Это будут настоящие русские морозы, снега будет навалом. Я думаю, что будет до 25 – 30 см снега во второй половине января», - сказал Тишковец, ранее пугавший москвичей «барической пилой», «вёдрами Бенедикта» и «ныряющим Ульрихом».

