Россиян предупредили о подорожании платного обучения в 2025 году

Он отметил, что в следующем году запланирована индексация зарплаты преподавателей вузов на 13,2%. Также на стоимость обучения повлияет ожидаемая индексация выше 7%, указал Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

Балынин также отметил, что для оплаты обучения в вузах можно воспользоваться образовательным кредитом, расходы по обслуживанию которого субсидирует государство. Так, студент должен будет платить лишь 3% годовых, а обслуживание по ставке более чем 19% годовых компенсирует государство. Кроме того, образовательных кредит можно брать не только на весь период обучения, то и на один учебных год и даже семестр.

Ранее председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников школ по некоторым предметам, напоминает RT.

