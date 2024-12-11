Россиян предупредили о подорожании платного обучения в 2025 году
В 2025 году цены на платное образование в российских вузах вырастут на 10%, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что в следующем году запланирована индексация зарплаты преподавателей вузов на 13,2%. Также на стоимость обучения повлияет ожидаемая индексация выше 7%, указал Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
Балынин также отметил, что для оплаты обучения в вузах можно воспользоваться образовательным кредитом, расходы по обслуживанию которого субсидирует государство. Так, студент должен будет платить лишь 3% годовых, а обслуживание по ставке более чем 19% годовых компенсирует государство. Кроме того, образовательных кредит можно брать не только на весь период обучения, то и на один учебных год и даже семестр.
Ранее председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников школ по некоторым предметам, напоминает RT.
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