Россиян предупредили о подорожании музыкальных инструментов в 2025 году

Цены на музыкальные инструменты в России в 2025 году вырастут до 10%. Об этом «Газете.Ru» заявила директор по закупкам и категорийному менеджменту сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования «Музторг» Ольга Еремичева.

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По её словам, в первую очередь это коснётся импортных товаров, зависящих от курсов валют. Также на стоимость повлияют логистические и иные издержки.

«Магазины будут предлагать программы рассрочки, кредитов, а также сервис по покупке б/у инструментов, который пользуется спросом у начинающих музыкантов», - отметила она.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец заявила, что в 2025 году рыбные консервы в российских магазинах могут подорожать до 25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
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