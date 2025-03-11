Россиян предупредили о подорожании музыкальных инструментов в 2025 году

По её словам, в первую очередь это коснётся импортных товаров, зависящих от курсов валют. Также на стоимость повлияют логистические и иные издержки.

«Магазины будут предлагать программы рассрочки, кредитов, а также сервис по покупке б/у инструментов, который пользуется спросом у начинающих музыкантов», - отметила она.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец заявила, что в 2025 году рыбные консервы в российских магазинах могут подорожать до 25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

