Россиян предупредили о подорожании музыкальных инструментов в 2025 году
Цены на музыкальные инструменты в России в 2025 году вырастут до 10%. Об этом «Газете.Ru» заявила директор по закупкам и категорийному менеджменту сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования «Музторг» Ольга Еремичева.
По её словам, в первую очередь это коснётся импортных товаров, зависящих от курсов валют. Также на стоимость повлияют логистические и иные издержки.
«Магазины будут предлагать программы рассрочки, кредитов, а также сервис по покупке б/у инструментов, который пользуется спросом у начинающих музыкантов», - отметила она.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец заявила, что в 2025 году рыбные консервы в российских магазинах могут подорожать до 25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о подорожании музыкальных инструментов в 2025 году
- СМИ: В нижегородской школе назвали буллинг возможной причиной поножовщины
- Фетисов: В России будут рады возвращению Овечкина
- Депутат Луговой: Украина атакой БПЛА пытается медийно перекрыть разгром в Судже
- В Уральском отделения РАН рассказали, когда в РФ снизятся цены
- Полиция Нижнего Новгорода задержала напавшего на учеников с ножом школьника
- Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет марафон фильмов с участием Сергея Юрского
- Песков опроверг заявления о неприемлемых требованиях России по Украине
- За сутки над Россией сбили 343 беспилотника
- ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru