Корейские автомобили подорожали в 2,5 раза с 2022 года в РФ

Средняя стоимость нового корейского автомобиля в России выросла в 2,5 раза с 2022 года, сообщили в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

В 2025 году в России появится еще десяток новых автомобильных брендов и моделей

Так, в феврале 2022 года новый корейский автомобиль стоил в среднем два миллиона рублей. В 2023 году средняя стоимость выросла до 3,7 миллиона рублей (плюс 82%). Еще через год - до 4,2 миллиона рублей (плюс 13,6%).

В феврале 2025 года новый корейский автомобиль в среднем стоит 5,1 миллиона рублей, отмечают «Известия».

Ранее глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал создать специальный «Москвич» для такси.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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