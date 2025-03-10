Корейские автомобили подорожали в 2,5 раза с 2022 года в РФ

Так, в феврале 2022 года новый корейский автомобиль стоил в среднем два миллиона рублей. В 2023 году средняя стоимость выросла до 3,7 миллиона рублей (плюс 82%). Еще через год - до 4,2 миллиона рублей (плюс 13,6%).

В феврале 2025 года новый корейский автомобиль в среднем стоит 5,1 миллиона рублей, отмечают «Известия».

Ранее глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал создать специальный «Москвич» для такси.

