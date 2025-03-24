Россиян предупредили о подорожании кофе до 40%
Кофе сорта арабика может подорожать до 40% в 2025 году при негативном сценарии, заявила основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина.
По ее словам, при сохранении текущих тенденций, рост цен на арабику может составить от 5 до 15% к концу 2025 года. Если же будут развиваться неблагоприятные условия, то цены вырастут на 20-40%, отмечает «Газета.Ru».
Колчина отметила, что меньше всего подорожает сорт кофе робуста, в связи с чем россияне начнут отдавать ему предпочтение.
Ранее семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова рекомендовала отказаться от употребления кофе после 16:00 часов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru