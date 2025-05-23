Россиян предупредили о подорожании игр на 20% в 2025 году
Стоимость компьютерных и мобильных игр в России может увеличиться на 10–20% в 2025 году, заявил генеральный директор студии разработки игр и приложений AppFox Вячеслав Богаткин.
По его словам, рост цен затронет также VR-проекты и игры с нейросетями и генеративным контентом, передает «Газета.Ru».
Эксперты связывают такую тенденцию с ростом издержек в сфере создания игрового контента – растет стоимость аренды, зарплаты специалистов, а также в целом на процесс влияет инфляция.
До этого стало известно, что российские пользователи столкнуться с ограничениями работы Nintendo Switch 2, поскольку доступ к ряду сервисов был ограничен для геймеров ранее.
Новые консоли появятся в продаже с 5 июня. При этом российским пользователям будет недоступен маркетплейс Nintendo eShop, также не будет доступа к голосовому чату GameChat, при этом на геймпаде Nintendo Switch 2 для него выделена отдельная кнопка. Помимо прочего в России не будет работать сервис Nintendo Switch Online, позволяющий передавать игры другу для совместных онлайн-сессий GameShare и действия с цифровыми версиями картриджей Virtual Game Card, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru