Россиян предупредили о подорожании аренды квартир до 25% в 2025 году
Аренда квартир в России подорожает на 20-25% в 2025 году, заявил глава отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников.
По его словам, на сегодняшний день между арендой и обычной ипотекой без субсидий есть существенный дисбаланс, однако в следующем году ситуация может измениться.
«Так что даже с ежемесячным платежом, который выходит за 100 тысяч рублей, стоит помнить важный нюанс: если ипотеку вы берете сейчас и ежемесячный платеж по ней уже не вырастет, аренда скорей всего продолжит дорожать, и весьма существенно — вполне вероятно, что в следующем году рост составит также 20–25%, а при ускорении инфляции и дополнительном повышении ставок еще больше», — сказал Перевозников «Газете.Ru».
Он отметил, что с начала 2024 года цены на аренду жилья выросли примерно на 20% во всех российских регионах. В Москве аренда однокомнатной квартиры обойдется от 60 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной - от 65 тысяч в месяц, а трехкомнатной - от 75 тысяч в месяц.
Ранее депутаты ЛДПР предложили ужесточить правила аренды жилья мигрантами, напоминает RT.
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