Пожарный поезд прибыл в Таганрог для тушения порта после атаки дронов

Пожарный поезд прибыл в Таганрог для тушения порта после атаки дронов. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Два объекта загорелись в Азове из-за атаки дронов

Он отметил, что быстро ликвидировать пожар не получится.

«Пены для тушения достаточно — это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб», - напис ал глава региона в своём канале в «Максе».

Ранее в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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