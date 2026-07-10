Пожарный поезд прибыл в Таганрог для тушения порта после атаки дронов
Пожарный поезд прибыл в Таганрог для тушения порта после атаки дронов. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он отметил, что быстро ликвидировать пожар не получится.
«Пены для тушения достаточно — это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб», - напис ал глава региона в своём канале в «Максе».
Ранее в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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