Россиян предупредили о новых опасных кредитных картах

По её словам, проценты по таким картам могут составлять 55% годовых с первого дня покупки.

Позднякова отметила, что внедрение карт без беспроцентного периода может стать причиной «изменения парадигмы «покупай сейчас, плати потом», что, в свою очередь, может негативно отразиться «на покупках и потреблении».

«Опыт прошлого необходимо оценить и учесть: доходы банков не должны быть превыше социальной стабильности», - заключила она.

Ранее зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что банк может запустить сервис кредитов до зарплаты либо карты с овердрафтом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

