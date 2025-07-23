Россиян предупредили о новых опасных кредитных картах
Кредитные карты без беспроцентного периода крайне опасны для граждан с низким уровнем финансовой грамотности. Об этом сайту aif.ru заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.
По её словам, проценты по таким картам могут составлять 55% годовых с первого дня покупки.
Позднякова отметила, что внедрение карт без беспроцентного периода может стать причиной «изменения парадигмы «покупай сейчас, плати потом», что, в свою очередь, может негативно отразиться «на покупках и потреблении».
«Опыт прошлого необходимо оценить и учесть: доходы банков не должны быть превыше социальной стабильности», - заключила она.
Ранее зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что банк может запустить сервис кредитов до зарплаты либо карты с овердрафтом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru