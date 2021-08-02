Россиян предупредили о новом «летнем» обмане на рынке труда

Россияне все чаще могут встретить в сети «условно фейковые» объявления о поиске сезонных рабочих для сбора урожая. В этих вакансиях соискателям предлагают очень высокие зарплаты. Об этом предупредил директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. Также он рассказал, как найти действительно выгодные предложения и не оказаться обманутым.

Эксперт обратил внимание на то, что в некоторых объявлениях, размещенных на платформах по поиску работы, отмечается, что работодатель готов платить сезонным сельскохозяйственным рабочим по сто и более тысяч рублей в месяц. Олег Шибанов отметил, что желающие откликнуться на подобное предложение, в первую очередь, должны оценить собственные силы.

По мнению специалиста, главным образом эта работа – для молодых людей, поскольку для сбора урожая необходимы выносливость, крепкое здоровье и хорошая физическая подготовка, сообщает радио Sputnik.

А главное, как отметил Шибанов, руководитель сельхозпредприятия или фермер вовсе не обязательно готов платить работнику ту сумму, которая указана в публикации на онлайн-ресурсе.

«Часть этих вакансий можно назвать "условно фейковыми". В объявлении могут быть указаны большие суммы, которые предлагаются соискателю. Но в реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше. Объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнется кандидат", – объяснил экономист.

Желающим найти сезонную работу с хорошей оплатой труда он порекомендовал тщательно проверять все условия, перечисленные работодателем.