Россиян предупредили о новом «летнем» обмане на рынке труда
Россияне все чаще могут встретить в сети «условно фейковые» объявления о поиске сезонных рабочих для сбора урожая. В этих вакансиях соискателям предлагают очень высокие зарплаты. Об этом предупредил директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. Также он рассказал, как найти действительно выгодные предложения и не оказаться обманутым.
Эксперт обратил внимание на то, что в некоторых объявлениях, размещенных на платформах по поиску работы, отмечается, что работодатель готов платить сезонным сельскохозяйственным рабочим по сто и более тысяч рублей в месяц. Олег Шибанов отметил, что желающие откликнуться на подобное предложение, в первую очередь, должны оценить собственные силы.
По мнению специалиста, главным образом эта работа – для молодых людей, поскольку для сбора урожая необходимы выносливость, крепкое здоровье и хорошая физическая подготовка, сообщает радио Sputnik.
А главное, как отметил Шибанов, руководитель сельхозпредприятия или фермер вовсе не обязательно готов платить работнику ту сумму, которая указана в публикации на онлайн-ресурсе.
«Часть этих вакансий можно назвать "условно фейковыми". В объявлении могут быть указаны большие суммы, которые предлагаются соискателю. Но в реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше. Объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнется кандидат", – объяснил экономист.
Желающим найти сезонную работу с хорошей оплатой труда он порекомендовал тщательно проверять все условия, перечисленные работодателем.
Между тем, рынок труда в Москве в 2021 году улучшил докризисный уровень. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в июне уровень напряженности на рынке квалифицированного труда (отношение количества резюме к количеству вакансий) снизился на 58% к июню прошлого года. Сейчас этот показатель почти на треть лучше, чем в июне 2019-го.
Москва — лучший город для профессиональной самореализации. В мегаполисе работает комплексная система профориентации и самоопределения, более 150 бесплатных программ для обучения новой профессии. До 75% людей трудоустраиваются после обучения под запрос работодателя.
Число вакансий в столице с июня 2019 года выросло на половину, а число размещенных для поиска работы резюме – всего на 3%.
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