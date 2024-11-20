Россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом аккаунта на «Госуслугах»

Также злоумышленники стали взламывать аккаунты российских пользователей Telegram, рассылая им фейковый подарок – подписку Telegram Premium, пишут СМИ. Пользователю предлагается перейти по ссылке, чтобы активировать подписку Premium. Как только человек вводит логин и пароль, доступ к аккаунту получают третьи лица.

Чаще всего мошенников интересуют такие персональные данных, как номера телефонов, информация о банковских счетах и о регистрации транспортных средств, при этом мошенники уже составили типичный портрет потенциального «клиента», заявил генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский «Радиоточке НСН».

