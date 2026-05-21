Россиян предупредили о новой схеме мошенников для кражи денег

В частности, злоумышленники заманивают потенциальных жертв в закрытые Telegram-каналы, обещая им бесплатный доступ к новинкам кино и сериалов. Набрав необходимую аудиторию они проводят аукцион, победителем которого и обладателем суммы до 250 тысяч рублей якобы станет тот, кто переведёт больше всего денег.

После этого аферисты начинают публиковать информацию о переводах, сопровождая их фейковыми скриншотами банковских квитанций.

«Возможности для обмана подписчиков в этом случае ничем не ограничены: администратор канала может указать в посте любую сумму, а подделать скриншот нетрудно», — указали в F6.

Чтобы не потерять деньги эксперты рекомендуют россиянам не участвовать в сомнительных аукционах и не переводить деньги незнакомцам.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что мошенники стали обманывать дачников с помощью поддельных требований об оплате штрафов за якобы допущенные нарушения земельного законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

