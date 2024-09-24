Сарик Андреасян заявил, что его подставили с лишением водительских прав
Создатель сериала «Чикатило» Сарик Андреасян заявил, что подаст апелляцию на решение суда лишить его водительских прав за пьяное вождение и опроверг, что был пьян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Режиссер отметил, что в мае его действительно остановили полицейские, однако он не был пьян, а лишь выпил бокал вина «за сутки до этого». Он также уточнил, что признался в этом сотрудникам ДПС и сдал тест на месте, однако результаты ему не показали.
По его словам, все это произошло с ним потому, что «кто-то очень сильно попросил». Андреасян также заявил, что его юрист уже почти полгода судится по этому инциденту и они намерены подать апелляцию на решение суда.
Помимо лишения прав, суд также обязал режиссера выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, предаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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