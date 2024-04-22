Россиян предупредили о мошенниках, продающих бронь в ЗАГСах
Мошенники начали продавать поддельные брони в ЗАГСах на красивые даты для свадьбы, предупредили эксперты группы компаний (ГК) «Солар», передает РИА Новости.
Специалисты отметили, что на подобные объявления можно наткнуться в интернете. При этом в России официально нельзя «передать» дату брони другой паре, поэтому подобные предложения точно будут мошенническими.
Также аналитики отметили, что мошенники начали красть аккаунты россиян в Telegram c помощью сети веб-сайтов с картинками. Фишинговые ресурсы маскируются под сообщества в Telegram с целью получить персональные данные пользователей. Отмечается также, что при таком способе кражи аккаунтов двухфакторная аутентификация может быть бесполезна.
Ранее сообщалось, что мошенники создали новые ресурсы ко Дню Победы, на которых ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей обещают выплату компенсаций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru