Россиян предупредили о мошенниках, продающих бронь в ЗАГСах

Также аналитики отметили, что мошенники начали красть аккаунты россиян в Telegram c помощью сети веб-сайтов с картинками. Фишинговые ресурсы маскируются под сообщества в Telegram с целью получить персональные данные пользователей. Отмечается также, что при таком способе кражи аккаунтов двухфакторная аутентификация может быть бесполезна.

Ранее сообщалось, что мошенники создали новые ресурсы ко Дню Победы, на которых ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей обещают выплату компенсаций, передает «Радиоточка НСН».

