«Привлекательная цена»: Россиян предупредили о мошенниках при покупке машин онлайн
Злоумышленники могут воспользоваться новой схемой продаж, которая привлечет россиян более выгодными ценами, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Россияне готовы будут приобрести автомобиль на маркетплейсах только в случае более выигрышной цены на этих площадках, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН. При этом он отметил, что мошенники могут воспользоваться новой схемой продаж.
С 18 апреля на маркетплейсе Wildberries можно будет купить автомобили марки Chery. Авто обещают привезти прямо к дому — сейчас доставка действует в 17 регионах России. Сам автомобиль на гарантии. Заказ автомобиля возможен для пользователей по 100-процентной предоплате по карте, которая привязана к профилю. После оформления заказа с клиентом свяжется официальный онлайн-дилер Chery «Деливери кар» для уточнения деталей, договор купли-продажи подписывается перед выдачей автомобиля, пояснили в Wildberries.
«Это общемировая тенденция. Для нас это дело пока не очень привычное. Большинство людей захотят пойти в салон и приобрести автомобиль привычным способом. Наши покупатели не захотят вносить предоплату на внушительную сумму, они захотят сначала автомобиль осмотреть, а потом уже подписать договор. Надо понимать, что есть определенный риск, что появятся мошенники. Перевести куда-то три миллиона – это все-таки не так просто», - рассказал он.
По его словам, россияне будут готовы покупать автомобили онлайн только при более привлекательных ценах.
«Если цена на маркетплейсах будет привлекательнее, чем в автосалоне, люди начнут покупать активнее. Сейчас это больше рекламная площадка для бренда. Люди посмотрят, оценят, потом будут у них постоянно эти рекламы всплывать. Покупка через маркетплейс подразумевает некую экономию, это должно сказаться на ценах, люди ждут более привлекательную цену. Конечно, работники автосалонов останутся, кто-то должен подготавливать автомобили к продажам и так далее. Есть техническое обслуживание, дилеры, конечно, сохранятся. Стереотипы людей достаточно велики, все хотят «щупать» перед покупкой, это все-таки целый механизм дорогостоящий», - заключил собеседник НСН.
Покупка автомобиля на маркетплейсах привлечет покупателей, которые уже точно знают, какую машину хотят, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в беседе с «Радиоточкой НСН». Он отметил, что все гарантии покупателей будут соблюдены.
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