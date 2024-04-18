«Привлекательная цена»: Россиян предупредили о мошенниках при покупке машин онлайн

«Это общемировая тенденция. Для нас это дело пока не очень привычное. Большинство людей захотят пойти в салон и приобрести автомобиль привычным способом. Наши покупатели не захотят вносить предоплату на внушительную сумму, они захотят сначала автомобиль осмотреть, а потом уже подписать договор. Надо понимать, что есть определенный риск, что появятся мошенники. Перевести куда-то три миллиона – это все-таки не так просто», - рассказал он.

По его словам, россияне будут готовы покупать автомобили онлайн только при более привлекательных ценах.

«Если цена на маркетплейсах будет привлекательнее, чем в автосалоне, люди начнут покупать активнее. Сейчас это больше рекламная площадка для бренда. Люди посмотрят, оценят, потом будут у них постоянно эти рекламы всплывать. Покупка через маркетплейс подразумевает некую экономию, это должно сказаться на ценах, люди ждут более привлекательную цену. Конечно, работники автосалонов останутся, кто-то должен подготавливать автомобили к продажам и так далее. Есть техническое обслуживание, дилеры, конечно, сохранятся. Стереотипы людей достаточно велики, все хотят «щупать» перед покупкой, это все-таки целый механизм дорогостоящий», - заключил собеседник НСН.

Покупка автомобиля на маркетплейсах привлечет покупателей, которые уже точно знают, какую машину хотят, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в беседе с «Радиоточкой НСН». Он отметил, что все гарантии покупателей будут соблюдены.

