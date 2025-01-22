Россиян предупредили о крадущих деньги мошеннических приложениях
Мошенники начали маскировать свои фейковые приложения под приложения госсервисов, сообщили в компании F.A.C.C.T.
Так, мошенники маскируют приложение NFCGate для мониторинга данных под вид приложения ЦБ или налоговой службы. Когда пользователь скачивает ненастоящий софт, то автоматически устанавливает вредоносное ПО тебе на телефон.
Также злоумышленники активно пользуются тем, что официальных банковских приложений крупных банков нет в магазинах приложений на смартфонах, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.
Эксперты отмечают, что фейковое приложение можно определить по негативным отзывам, а также по грамматическим и орфографическим ошибкам в описании приложения.
Мошенники в последние месяцы все чаще используют свои схемы против детей, они выработали три варианта обмана несовершеннолетних – звонки под видом правоохранителей, фейковые предложения в играх, а также использование программы удаленного доступа, сообщили ранее в пресс-службе ВТБ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru