Россиян предупредили о крадущих деньги мошеннических приложениях

Также злоумышленники активно пользуются тем, что официальных банковских приложений крупных банков нет в магазинах приложений на смартфонах, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

Эксперты отмечают, что фейковое приложение можно определить по негативным отзывам, а также по грамматическим и орфографическим ошибкам в описании приложения.

Мошенники в последние месяцы все чаще используют свои схемы против детей, они выработали три варианта обмана несовершеннолетних – звонки под видом правоохранителей, фейковые предложения в играх, а также использование программы удаленного доступа, сообщили ранее в пресс-службе ВТБ, передает «Радиоточка НСН».

