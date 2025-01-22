Россиян предупредили о крадущих деньги мошеннических приложениях

Мошенники начали маскировать свои фейковые приложения под приложения госсервисов, сообщили в компании F.A.C.C.T.

Так, мошенники маскируют приложение NFCGate для мониторинга данных под вид приложения ЦБ или налоговой службы. Когда пользователь скачивает ненастоящий софт, то автоматически устанавливает вредоносное ПО тебе на телефон.

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Также злоумышленники активно пользуются тем, что официальных банковских приложений крупных банков нет в магазинах приложений на смартфонах, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

Эксперты отмечают, что фейковое приложение можно определить по негативным отзывам, а также по грамматическим и орфографическим ошибкам в описании приложения.

Мошенники в последние месяцы все чаще используют свои схемы против детей, они выработали три варианта обмана несовершеннолетних – звонки под видом правоохранителей, фейковые предложения в играх, а также использование программы удаленного доступа, сообщили ранее в пресс-службе ВТБ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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