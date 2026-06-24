Россиян предупредили о хакерском приложении под видом сервиса для поиска топлива

Мошенники стали активно использовать тему топлива в своих схемах. Об этом со ссылкой на отчёт «Лаборатории Касперского» пишет «Газета.Ru».

Творческий подход: Специалисты по кибербезопасности отстали от мошенников

В частности, тысячи россиян могли скачать жертвами Android-приложения, которое замаскировано под сервис для поиска топлива. На самом деле оно крадёт пароли и прочие личные данные.

Отмечается, что вредоносное ПО распространяется через сайты, эксплуатирующие тему доступности топлива. Пользователям обещают, что после скачивания приложения они получат полный доступ к картам заправок и актуальную информацию о наличии бензина, а также смогут планировать маршруты и сохранять избранные точки.

В действительности программа собирает хранящиеся на смартфонах документы, фотографии и видеозаписи.

«С середины июня подобные APK-файлы пытались скачать более тысячи пользователей», – указали в «Лаборатории Касперского».

Ранее руководитель аналитического отдела компании Servicepipe Антон Чемякин заявил, что из-за крупнейшей в истории утечки данных россиянам следует сменить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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