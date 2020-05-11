Россиян предупредили, что тесты на коронавирус нельзя купить в интернете
Тесты для диагностики коронавирусной инфекции невозможно приобрести в интернете, предупредили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Информация размещена в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.
Как подчёркивают в Роспотребнадзоре, для диагностики COVID-19 можно применять исключительно тесты, которые официально зарегистрированы официально в России. Они не реализуются через сеть.
В ведомстве также отметили достаточно высокую точность методов тестирования, основанных на полимеразной цепной реакции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru