Россиян предупредили, что тесты на коронавирус нельзя купить в интернете

Тесты для диагностики коронавирусной инфекции невозможно приобрести в интернете, предупредили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Информация размещена в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Как подчёркивают в Роспотребнадзоре, для диагностики COVID-19 можно применять исключительно тесты, которые официально зарегистрированы официально в России. Они не реализуются через сеть.

В ведомстве также отметили достаточно высокую точность методов тестирования, основанных на полимеразной цепной реакции.

