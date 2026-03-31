Россиян предупредили, что найденные на улице деньги нельзя забрать себе

По его словам, следует попытаться вернуть финансы хозяину, а если он неизвестен - обратиться в полицию или орган местного самоуправления. В противном случае можно получить тюремный срок - при сумме находки свыше миллиона рублей он может составить до 10 лет колонии.

«Если человек... не пытается вернуть вещь, а утаивает и обращает в свою пользу, это может квалифицироваться как кража. А активные действия по возврату находки исключают уголовный риск», - указал юрист.

Ранее в Москве семилетняя девочка поссорилась с мамой и выкинула в окно её сумку, в которой находились 88 тысяч долларов. Как пишут «Известия», деньги нашли подростки, которые часть разделили между собой, а остальные - сожгли.

