Россиян предупредили, что найденные на улице деньги нельзя забрать себе
Найденные на улице деньги нельзя просто забрать себе. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.
По его словам, следует попытаться вернуть финансы хозяину, а если он неизвестен - обратиться в полицию или орган местного самоуправления. В противном случае можно получить тюремный срок - при сумме находки свыше миллиона рублей он может составить до 10 лет колонии.
«Если человек... не пытается вернуть вещь, а утаивает и обращает в свою пользу, это может квалифицироваться как кража. А активные действия по возврату находки исключают уголовный риск», - указал юрист.
Ранее в Москве семилетняя девочка поссорилась с мамой и выкинула в окно её сумку, в которой находились 88 тысяч долларов. Как пишут «Известия», деньги нашли подростки, которые часть разделили между собой, а остальные - сожгли.
Горячие новости
- В Госдуме заявили, что мобилизация не потребуется в ближайшие два года
- «Революция зумеров»: Почему молодежь массово переходит в «Одноклассники»
- Россиян предупредили, что найденные на улице деньги нельзя забрать себе
- Названа причина ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим»
- КСИР пообещал атаковать объекты Microsoft, Apple и Google на Ближнем Востоке
- США сняли санкции с трех российских контейнеровозов
- Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса
- Число жертв ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до двух человек
- Экс-советник президента РФ рассказал о судьбе Telegram после 1 апреля
- «Выстояли и не согнулись!»: Дмитрий Ревякин о 40-летии группы «Калинов мост»