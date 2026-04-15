В МВД предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 9 мая
Управление МВД по Кабардино-Балкарии предупредило о новой схеме обмана пенсионеров в преддверии 9 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками органов местного самоуправления.
«Они сообщают о якобы предстоящей выдаче медалей и наград, приуроченных к памятной дате. Для убедительности мошенники даже называют конкретный этаж и номер кабинета, где можно будет получить эти символы памяти», - указали в МВД.
Под предлогом оформления наград злоумышленники выманивают у пенсионеров персональные данные и далее используют их для получения доступа к личным кабинетам на «Госуслугах». В МВД призвали жителей проявить бдительность и напомнили что настоящие работники администраций не будут звонить с такими просьбами и требовать по телефону личные данные.
Между тем руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов предупредил, что мошенники могут взламывать умные часы и связанные с ними сервисы, пишет Ura.ru.
