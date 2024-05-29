Россиян предостерегли от покупки дешевых домов

«Позже такие люди строят дом с нуля, так как это оказывается выгоднее и проще, чем жить в доме, требующем постоянного ремонта и полной реконструкции здания. Тем более, если человек покупает недострой или дом под снос», – сказал эксперт с беседе с «Газетой.Ru».

Большая часть расходов, о которых говорит Дасаев, это озеленение участка, ремонт внутри дома подведение коммунальных услуг в случае их отсутствия. Если же новые владельцы дома решат сделать перепланировку, то она может обойтись более 200 тысяч рублей.



По данным компании «Дачный Сезон», среднерыночная стоимость строительства дома составляет восемь миллионов рублей.

Большинство живущих в квартирах россиян (71 процент) хотели бы переехать за город, сообщается в исследовании «Тинькофф Кредит Брокер». Так, в многоквартирных домах сейчас проживает 69% россиян. Среди тех, кто озвучил желание переехать, девять процентов собираются сделать это уже в 2024 году, передает RT.

