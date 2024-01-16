Россиян предостерегли от мошенников при покупке билетов на зарубежные концерты

Президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в эфире НСН посоветовала обращаться в специальные агентства. 

За покупкой билетов на зарубежные концерты сегодня лучше обращаться в специальные агентства, чтобы избежать мошенничества, заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН.

Вторичный рынок продажи в РФ билетов на зарубежные концерты, стагнировавший в последние годы, начал быстро расти, пишет «Коммерсант». Реализация билетов через «Авито» по итогам 2023 года увеличились на 60%, а число продавцов — на 15%, говорят в «ТМТ Консалтинг». Билетные брокеры и туроператоры предлагают также услуги по бронированию отелей, оплате визовых сборов и даже транспорта в стране проведения мероприятия. Жоля отметила, что на «Авито» нет никаких гарантий при покупке подобных товаров.

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«Есть специальные агентства, которые занимаются этим типом деятельности. Не могу сказать, что они очень известные, но их можно проверить через рекомендации, кто уже у них что-то покупал. Я не рекомендовала бы каких-то перекупов, лучше обращаться в официальные каналы. «Авито» - это все-таки тот случай, когда ответственность вы берете на себя. Но не так много случаев обмана, в основном люди успешно ездят на концерты в разные страны», - объяснила она.

По ее словам, сегодня россияне активно совмещают отпуск с походом на концерт из-за волны положительных эмоций.

«Люди хотят ходить на концерты, совмещают это с отпуском. Такой вид отдыха – это всегда умножение эмоций на тысячу. Такие события объединяют семью, друзей. Спрос рождает предложение. Скоро мы будем неплохо разбираться в этих игроках, которые предлагают такие услуги по покупке. На официальных сайтах артиста тоже можно купить билеты, хотя с этим сейчас сложнее. Лучше все-таки обращаться в агентства, так как за рубли что-то сложно забронировать сегодня», - резюмировала собеседница НСН.

Советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, ранее привозивший в Россию артистов уровня U2 и Metallica, сказал НСН, что 2023-й год стал для концертной индустрии лучше предыдущего, при этом произошла переориентация на российских музыкантов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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