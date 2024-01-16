Россиян предостерегли от мошенников при покупке билетов на зарубежные концерты

«Есть специальные агентства, которые занимаются этим типом деятельности. Не могу сказать, что они очень известные, но их можно проверить через рекомендации, кто уже у них что-то покупал. Я не рекомендовала бы каких-то перекупов, лучше обращаться в официальные каналы. «Авито» - это все-таки тот случай, когда ответственность вы берете на себя. Но не так много случаев обмана, в основном люди успешно ездят на концерты в разные страны», - объяснила она.

По ее словам, сегодня россияне активно совмещают отпуск с походом на концерт из-за волны положительных эмоций.

«Люди хотят ходить на концерты, совмещают это с отпуском. Такой вид отдыха – это всегда умножение эмоций на тысячу. Такие события объединяют семью, друзей. Спрос рождает предложение. Скоро мы будем неплохо разбираться в этих игроках, которые предлагают такие услуги по покупке. На официальных сайтах артиста тоже можно купить билеты, хотя с этим сейчас сложнее. Лучше все-таки обращаться в агентства, так как за рубли что-то сложно забронировать сегодня», - резюмировала собеседница НСН.

Советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, ранее привозивший в Россию артистов уровня U2 и Metallica, сказал НСН, что 2023-й год стал для концертной индустрии лучше предыдущего, при этом произошла переориентация на российских музыкантов, передает «Радиоточка НСН».

