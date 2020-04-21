«Аэроэкспресс» сократил число поездов до «Внуково» и обратно
21 апреля 202000:46
Число поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между аэропортом «Внуково» и Киевским вокзалом, сократили из-за падения пассажиропотока на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Новое расписание начинает действовать с 21 апреля.
Так, поезда с Киевского вокзала во «Внуково» будут отправляться в 8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, в обратном направлении - в 7.00, 9.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru