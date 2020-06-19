Россиян массово проверят на иммунитет к коронавирусу
В России пройдет массовое тестирование граждан на выявление популяционного иммунитета к коронавирусу.
Как сообщил в пресс-службе Роспотребнадзора, исследование будет проводиться в 22 регионах страны.
Путем случайной выборки будут проверяться дети от одного года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп: начиная с 18 лет и заканчивая 70 годами и старше.
Ранее сообщалось, что в Москве иммунитет к коронавирусу имеют 17 процентов жителей, а сама эпидемия уже пошла на спад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru