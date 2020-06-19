Россиян массово проверят на иммунитет к коронавирусу

В России пройдет массовое тестирование граждан на выявление популяционного иммунитета к коронавирусу.

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Как сообщил в пресс-службе Роспотребнадзора, исследование будет проводиться в 22 регионах страны.

Путем случайной выборки будут проверяться дети от одного года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп: начиная с 18 лет и заканчивая 70 годами и старше.

Ранее сообщалось, что в Москве иммунитет к коронавирусу имеют 17 процентов жителей, а сама эпидемия уже пошла на спад.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
ТЕГИ:Коронавирус
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