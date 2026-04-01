Россиян хотят наказывать уголовной статьей за незаконный майнинг
Кабмин России внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты, а также за незаконную работу в качестве оператора майнинговой инфраструктуры, сообщает ТАСС.
Согласно документу, уголовный кодекс будет дополнен новой статьей. За майнинг криптовалюты или оказание услуг оператора майнинговой инфраструктуры предложено штрафовать на 1,5 млн рублей. Законопроект не предусматривает наказания в случае, когда майнинг производится с включением в соответствующие реестры и не причиняет ущерб.
В случае, если ущерб превысил 13 млн рублей, виновнику могут грозить принудительные работы либо лишение свободы до 5 лет. Также возможен штраф до 2,5 млн рублей.
Ранее россиянам объяснили, почему майнинг криптовалюты является рискованным бизнесом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В России рухнул спрос на продавцов и курьеров
- Депутат обвинил англосаксов в массовом забое российского скота
- Россиян хотят наказывать уголовной статьей за незаконный майнинг
- В ОП предложил Дерипаске год работать по 12 часов в день
- Стал известен список европейских сборных для ЧМ по футболу
- Экс-замгубернатора Курской области Дедов заявил, что его заставляли брать взятки
- Трамп заявил о смене режима в Иране
- СМИ: При крушении Ан-26 погибли 29 человек
- СМИ: Начались проблемы с оплатой Apple ID с мобильного счёта у операторов связи
- Зеленский: Украина готова к прекращению огня на линии соприкосновения