Россиян хотят наказывать уголовной статьей за незаконный майнинг

Согласно документу, уголовный кодекс будет дополнен новой статьей. За майнинг криптовалюты или оказание услуг оператора майнинговой инфраструктуры предложено штрафовать на 1,5 млн рублей. Законопроект не предусматривает наказания в случае, когда майнинг производится с включением в соответствующие реестры и не причиняет ущерб.

В случае, если ущерб превысил 13 млн рублей, виновнику могут грозить принудительные работы либо лишение свободы до 5 лет. Также возможен штраф до 2,5 млн рублей.

