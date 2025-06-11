В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в «Камазе»

Ферму для майнинга криптовалюты, установленную в автомобиле «Камаз», обнаружили в Бурятии. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».

Специалисты выявили майнинговую ферму в авто, самовольно подключенную к линии электропередачи. Двое неизвестных, по предварительным данным, водители «Камаза», сразу скрылись с места на внедорожнике.

«Энергетики вызвали на место сотрудников полиции и ГИБДД: зафиксировали факт незаконного потребления электроэнергии, а внутри грузовика - 95 майнинговых устройств и трансформаторная подстанция», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мощность подстанции позволила бы обеспечить небольшой населенный пункт.

Ранее незаконную криптоферму обнаружили в селе в Рамонском районе Воронежской области, злоумышленники вели майнинг на четырех участках, которые официально были предназначены для подсобного хозяйства. По предварительным данным, ущерб от незаконных действий превысил 10 млн рублей, пишет 360.ru.

