Россиян будут лечить по новым правилам

Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ о новых правилах обязательного медицинского страхования, которые усилят профилактическую работу поликлиник. Об этом сообщает RT.

Так, согласно приказу ведомства, за два года диспансеризацию и медосмотр должны пройти все россияне, благодаря чему жителей страны распределят по группам здоровья.

При этом, если при осмотре у пациента будет выявлено хроническое заболевание и ему будет нужно постоянное наблюдение специалиста, его поместят под диспансерное наблюдение. Такому человеку придётся проходить медобследование несколько раз в год. Напоминать о необходимости осмотра будут медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС, отмечает Ura.ru.

Экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, какие сложности предстоит преодолеть, чтобы стимулировать заботу граждан России о своем здоровье.

