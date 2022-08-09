Россия запретила ввоз сельхозпродукции из Молдавии

По её словам, это связано с неоднократным выявлением опасных карантинных объектов в молдавской продукции. Она отметила, что об этом неоднократно сообщалось молдавской стороне.

В определённый Россельхознадзором «чёрный» список попал 31 район Молдавии, в том числе Новоаненский, Бессарабский, Кантемирский, Дондюшанский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Резинский, Сорокский, Страшенский, Унгенский районы.

В ведомстве добавили, что под запрет также попала сельхозпродукция из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора обнаружили черешню из Сербии с признаками заражения, сообщают «Невские новости». Две партии плодов общим весом более 35 тонн были уничтожены.

