Россия запретила ввоз сельхозпродукции из Молдавии
Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила о вводе с 15 августа частичного запрета на поставки растительной продукции из некоторых районов Молдавии, сообщает РИА Новости.
По её словам, это связано с неоднократным выявлением опасных карантинных объектов в молдавской продукции. Она отметила, что об этом неоднократно сообщалось молдавской стороне.
В определённый Россельхознадзором «чёрный» список попал 31 район Молдавии, в том числе Новоаненский, Бессарабский, Кантемирский, Дондюшанский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Резинский, Сорокский, Страшенский, Унгенский районы.
В ведомстве добавили, что под запрет также попала сельхозпродукция из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы.
Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора обнаружили черешню из Сербии с признаками заражения, сообщают «Невские новости». Две партии плодов общим весом более 35 тонн были уничтожены.
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