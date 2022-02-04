Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых культур из Китая
Россельхознадзор разрешил ввоз цитрусовых культур из Китая в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор с 3 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз цитрусовых культур из Китая на территорию России», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Россельхознадхор снял ограничения после работы с компетентным ведомством КНР и рассмотрения материалов о предприятиях-производителях цитрусовых, их мест хранения и упаковки, представленных китайской стороной.
Запрет на ввоз цитрусовых культур из Китая действовал с января 2020 года. Россельхознадзор принял эти меры после случаев поставок зараженной карантинными объектами продукции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых культур из Китая
- Число погибших в медцентре в Питере возросло до семи человек
- Лидеры России и Китая подписали заявление о международных отношениях
- Компания Apple первой исполнила «закон о приземлении»
- В ЛНР сообщили о доставке американских и британских вооружений на позиции ВСУ
- Пресс-секретарь Зеленского подтвердил визит Макрона на Украину
- Нефть Brent подорожала до $92 впервые с 2014 года
- В России за сутки госпитализировали почти 18 тысяч COVID-больных
- YouTube удалил ряд информационных каналов республик Донбасса
- В Госдуме предложили оплачивать частные детсады маткапиталом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru