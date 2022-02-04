Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых культур из Китая

«Россельхознадзор с 3 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз цитрусовых культур из Китая на территорию России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Россельхознадхор снял ограничения после работы с компетентным ведомством КНР и рассмотрения материалов о предприятиях-производителях цитрусовых, их мест хранения и упаковки, представленных китайской стороной.

Запрет на ввоз цитрусовых культур из Китая действовал с января 2020 года. Россельхознадзор принял эти меры после случаев поставок зараженной карантинными объектами продукции.

