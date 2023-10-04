Россия запретила въезд двум гражданам Молдавии из-за давления на СМИ
Россия запретила въезд главе Совета по телевидению и радиовещанию Молдавии Лилиане Вицу и журналисту Михаилу Сиркели, причастным к ограничениям прав российских журналистов. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров, передает ТАСС.
«Послу ... Лилиану Дарию сообщили о решении российских властей запретить въезд ... Лилиане Вицу и Михаилу Сиркели», — указал Захаров.
Ранее посла Молдавии в России вызвали в МИД РФ и выразили протест из-за преследования русскоязычных СМИ в республике в связи с высылкой руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова, напоминает RT.
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