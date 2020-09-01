Россия занимает 56 место в мире по заражению коронавирусом на 100 тыс. населения

Россия обосновалась на 56 месте в мире по инфицированию коронавирусом новго типа в пересчете на 100 тысяч населения. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Таким образом там прокомментировали информацию о том, что в России подтверждено уже более 1 миллиона случаев заражения.

По данным оперативного штаба, за сутки в России идентифицировано 4729 новых случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от COVID-19 123 больных. Общее число смертельных случаев по стране составило 17 299. Выздоровели за сутки 6318 россиян. За всё время пандемии в России вылечились 815 705 человек.

Новый учебный год стартовал сегодня в условиях сохраняющейся угрозы распространения заболевания. Занятия будут идти в традиционном очном формате, однако с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона, отмечает РИА ФАН. Везде организованы дезинфекция, измерение температуры. Учебный процесс будет начинаться в разное время для группы классов.

