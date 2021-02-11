Россия выплатит Навальному компенсацию по решению ЕСПЧ
Минюст России не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации Алексею Навальному в связи с его задержанием на акции протеста на Болотной площади в 2012 году. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Напомним, 10 ноября прошлого года ЕСПЧ взыскал с России в пользу Навального 8,5 тыс. евро компенсации морального ущерба по жалобе в связи с его задержанием во время акции на Болотной площади. Позже его на ночь оставили в отделе полиции, а затем осудили в административном порядке.
Согласно решению суда, в отношении Навального были нарушены ст. 3 Европейский конвенции по защите прав человека (запрет пыток, то есть бесчеловечного и унижающего достоинства обращения), ст. 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), параграф 1 ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 11 (свобода собраний).
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