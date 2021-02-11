Россия выплатит Навальному компенсацию по решению ЕСПЧ

Минюст России не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации Алексею Навальному в связи с его задержанием на акции протеста на Болотной площади в 2012 году. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Напомним, 10 ноября прошлого года ЕСПЧ взыскал с России в пользу Навального 8,5 тыс. евро компенсации морального ущерба по жалобе в связи с его задержанием во время акции на Болотной площади. Позже его на ночь оставили в отделе полиции, а затем осудили в административном порядке.