Россия ввела ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из Японии
Россия временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности ... присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — указали в ведомстве.
Ограничения будут действовать с 16 октября.
В конце августа Япония начала сброс воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», напоминает «Свободная пресса». Позже Китай — главный импортер японских рыбы и морепродуктов — ввел полный запрет на их ввоз и переработку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru