Россия ввела ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Россия временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

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«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности ... присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — указали в ведомстве.

Ограничения будут действовать с 16 октября.

В конце августа Япония начала сброс воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», напоминает «Свободная пресса». Позже Китай — главный импортер японских рыбы и морепродуктов — ввел полный запрет на их ввоз и переработку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияРыбаРоссельхознадзорРоссия

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