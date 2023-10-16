Россия ввела ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из Японии

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности ... присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — указали в ведомстве.

Ограничения будут действовать с 16 октября.

В конце августа Япония начала сброс воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», напоминает «Свободная пресса». Позже Китай — главный импортер японских рыбы и морепродуктов — ввел полный запрет на их ввоз и переработку.

