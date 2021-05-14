Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами с 25 мая

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Как передает ТАСС, будут восстановлены регулярные рейсы из Москвы в Рейкьявик и Валлетту — по два раза в неделю, а также в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю будет осуществляться в Джидду из Грозного и Махачкалы.

Также оперштаб принял решение о взаимном увеличении числа регулярных перелетов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией. С 25 мая до семи в неделю будет увеличено количество рейсов в Сеул, Хельсинки и Токио.

Кроме того, с 25 мая возобновятся международные полеты из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что ряд стран предложили России открыть границы для гражданского авиасообщения, и власти страны могут принять соответствующие решения в ближайшее время.

